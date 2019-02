Senaat keurt compromis om shutdown te vermijden goed

In de Verenigde Staten heeft de Senaat donderdag de financieringswet goedgekeurd die een nieuwe “shutdown” van de federale overheid moet vermijden, met een ruime meerderheid van 83 tegen 16. Vanaf 18.30 uur lokale tijd (00.30 uur Belgische tijd) buigt normaal ook het Huis van Afgevaardigden zich over de tekst. In het akkoord dat werd bereikt tussen Republikeinse en Democratische onderhandelaars zit de 5,7 miljard dollar die Donald Trump eiste voor zijn grensmuur, niet vervat. Wel krijgt de Amerikaanse president 1,375 miljoen voor de bouw van een hek.

Trump zei eerder deze week al dat hij niet tevreden is met het compromis. Donderdag raakte bekend dat hij de financieringswet wel zou ondertekenen om een nieuwe “shutdown” te vermijden, maar tegelijk ook een “nationale noodtoestand” aan de Mexicaanse grens zou uitroepen om daar een muur te bouwen tegen illegale immigratie.

Bron: Belga