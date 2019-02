In Gent is de omgeving van de winkelstraat Veldstraat afgesloten na een melding van een hevige gasgeur. Dat meldt de lokale politie. Rond 7.30 uur kwam er een melding van een gasgeur in de omgeving van de Predikherenlei en de Okkernootsteeg. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar de hulpdiensten zijn zijn massaal ter plaatse en de omgeving van de Veldstraat is volledig afgesloten.

bron: Belga