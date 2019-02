Nederkouter in Gent afgesloten na melding schietincident aan hotel

In het centrum van Gent is de straat Nederkouter volledig afgesloten door de politie na een melding van een schietincident ter hoogte van een hotel. Dat werd vernomen bij de hulpdiensten. De lokale politie is ter plaatse. Volgens de woordvoerder gaat het om een incident ter hoogte van het hotel Ibis (Gent Centrum Opera), maar er worden nog geen details gegeven. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen is nog niet bereikbaar voor commentaar.

De Nederkouter is volledig afgesloten tussen het gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein en de straat Verlorenkost.







bron: Belga