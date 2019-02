Moskou, Teheran en Ankara zien terugtrekking van VS uit Syrië als “positieve stap”

De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de tweeduizend Amerikaanse militairen uit Syrië terug te trekken, geldt voor Iran, Turkije en Rusland als een “positieve stap”, zei het Russische staatshoofd Vladimir Poetin vandaag na een top tussen de drie landen. Rusland roept de VS wel op de aangekondigde terugtrekking van hun soldaten uit Syrië zo snel mogelijk te implementeren. “We weten dat de Amerikaanse president actief bezig is om zijn campagnebeloften waar te maken. Maar dat gebeurt in de Amerikaanse politiek enkel in zeldzame gevallen”, zei Poetin vandaag in Sotsji aan de Zwarte Zee. Zo’n stap zou positief zijn en de situatie in het land van de burgeroorlog stabiliseren.

Poetin verwacht dat de top met Turkije en Iran een nieuwe impuls kan geven aan vredesinspanningen in Syrië.







Zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan zei dat de integriteit van Syrië niet te garanderen is zolang de regio ten oosten van de Eufraat niet “gezuiverd” is van de Koerdische militie YPG. Turkije streeft uit veiligheidsoverwegingen naar een bufferzone in het gebied. Daarover wil het een afspraak met Rusland. De YPG controleert grote gebieden aan de Syrisch-Turkse grens.

Een ander belangrijk onderwerp is de vorming van een grondwettelijke commissie voor Syrië, zei de Iraanse president Hassan Rohani volgens het staatspersbureau Irna. “De toekomst van Syrië moet worden bepaald door het Syrische volk”. Poetin en Erdogan klaagden dat er weinig vooruitgang was geboekt bij de vorming van die grondwettelijke commissie voor hervormingen in Syrië. “We gaan trager dan verwacht”, zei Erdogan. “Ik hoop dat de commissie zo snel mogelijk wordt gevormd, zodat het Syrische volk zelf zijn toekomst kan bepalen. Volgens Poetin saboteert het Westen dat proces.

Rusland en Iran steunen in de Syrische burgeroorlog president Bashar al-Assad, terwijl Turkije bij de oppositie aanleunt. De drie landen zijn de garantiemachten bij de onderhandelingen in de Kazachse hoofdstad Astana. Er zijn al eerdere vergaderingen geweest tussen de presidenten. De meeste eindigden zonder concrete resultaten. Poetin zei: “Ik weet dat het werk niet gemakkelijk was. Niet alle taken zijn opgelost”.

Bron: Belga