Lente is op komst: morgen tot 16 graden

Deze namiddag blijft het rustig en zonnig met nog wat hoge wolkensluiers in het oosten. Maxima van 7 tot 14 graden bij een zwakke of soms matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw zeer zonnig en vrijwel helder. Het KMI verwacht hogere temperaturen met maxima tussen 12 en 15 graden, of zelfs plaatselijk tot 16 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen, in de namiddag geleidelijk ruimend naar zuid.

Zaterdag blijft het rustig en zonnig met slechts hoge wolkensluiers vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Ardense hoogten en 14 graden in de Kempen bij een zwakke tot matige zuidenwind.







Zondag en maandag verwachten we nog een zacht weer met zon en hoge wolkensluiers. De maxima liggen rond 12 à 13 graden in het centrum van het land bij een meestal matige zuidenwind.

Midden volgende week moeten we rekening houden met meer bewolking maar het zal waarschijnlijk meestal droog blijven. Zelfs als we daarmee een paar graden verliezen, blijven de maxima vrij hoog met waarden tussen 9 tot 11 graden in het centrum van het land.

bron: Belga