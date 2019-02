Klimaatjongeren vertrokken voor nieuwe mars door de hoofdstad

Een massa klimaatjongeren is om 11 uur opnieuw begonnen aan een ‘mars voor een betere toekomst’ doorheen de hoofdstad. Voor de zesde donderdag op rij verzamelen de klimaatspijbelaars om hun stem te laten horen en voor de vijfde keer gebeurt dat in Brussel. De studenten vervoegen vandaag de scholieren en het is duidelijk dat er weer heel veel jongeren op de been zijn. “We moeten niet elke keer met 30.000 zijn, maar we moeten wel de druk blijven opvoeren”, zegt boegbeeld Anuna De Wever. Langs de kant staan weer heel wat volwassenen stil om een foto te maken van de klimaatspijbelaars en om hen aan te moedigen met duidelijke boodschappen als “houd vol”. Het is duidelijk dat het klimaatprotest de leeftijden en politieke overtuigingen overstijgt.

“Het is van de pot gerukt dat ons protest gekaapt wordt door radicaal links. Het is normaal dat er veel linkse mensen bij zitten, want zij geven om het milieu. Maar dit is het meest globale onderwerp ooit dus het maakt niet uit of je rechts, liberaal of conservatief bent”, zegt De Wever. “Gisteren heb ik een gesprek gehad met de nieuwe Vlaamse minister Koen Van den Heuvel en daar was ik heel tevreden over. Ik zag bij hem dezelfde frustratie als bij mij zag en hij begrijpt dat de situatie urgent is”, aldus De Wever.







bron: Belga