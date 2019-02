Hockey Star Awards – Prijs voor beste belofte is “kers op de taart” voor Arthur De Sloover

Arthur De Sloover kreeg woensdag bij de Hockey Star Awards de trofee voor Belofte van het Jaar. “Het is de kers op de taart voor mij”, zei de 21-jarige Kortrijkzaan. “Het jaar 2018 was uitzonderlijk voor ons met die wereldtitel”, blikt De Sloover nog eens terug. De Red Lions gingen woensdag met alle hoofdprijzen aan de haal. “Dat onze ploeg die nu allemaal opstrijkt, is nog eens een bewijs van wat we vorig jaar op het veld hebben gepresteerd.”

Door zijn speelstijl wordt De Sloover, centrale verdediger, vaak vergeleken met Arthur Van Doren, die de prijs voor Speler van het Jaar kreeg. De Sloover vindt het geen belediging. “We spelen min of meer op dezelfde positie, en ik train elke week met hem bij de nationale ploeg. Ik blijf bijleren van hem. Het is een eer om hem op te volgen als Belofte van het Jaar. Hopelijk spelen we nog lang samen bij de Red Lions.”

De verdediger van Beerschot besprak donderdag ook zijn toekomstplannen, en sluit een transfer naar Nederland niet uit. “Momenteel is dat niet aan de orde, maar ik wil wel het maximum uit mijn carrière halen. Daar hoort een ervaring in Nederland in vele gevallen bij. Maar of dat binnen één of pas binnen drie jaar is, kan ik nog niet zeggen. Ik denk eerst aan mijn studies die ik nog moet afronden.”

bron: Belga