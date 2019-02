Groen vraagt goedkoper, schoner en stipter openbaar vervoer met “Valentrein”-actie

Naar aanleiding van Valentijn hebben 89 afdelingen van Groen vanochtend pendelaars aan treinstations verwelkomd en bedankt omdat ze het openbaar vervoer gebruiken. De partij lanceert tijdens die jaarlijkse “Valentrein”-actie ditmaal ook een actieplan om dat openbaar vervoer goedkoper, schoner en stipter te maken. Groen pleit onder meer voor het afschaffen van btw op tickets, alleen nog elektrische bussen en meer aparte banen voor trams en bussen. Groen-voorzitter Meyrem Almaci was samen met onder meer Antwerps fractieleider in de gemeenteraad Wouter Van Besien, nationaal jongerenvoorzitter Mattijs Van Miert en de van sp.a overgekomen Erkan Öztürk op post aan het station van Antwerpen-Berchem. Almaci wilde naar eigen zeggen de pendelaars die de trein naar het werk namen een hart onder de riem steken, omdat zij onvoldoende gesteund zouden worden door de overheid.

“Pendelaars moeten wekelijks meerdere keren vaststellen dat ze niet op tijd op hun werk of school geraken, of dat ze moeten rechtstaan wegens te weinig plaats op de trein”, aldus Almaci. “Dat is enorm demotiverend en daarom willen zij die dat toch dagelijks doen, oprecht bedanken en willen we fors investeren in trein, tram en bus.”







De passanten kregen een flyer mee met een bedankje én drie speerpunten waarop Groen wil inzetten voor een beter openbaar vervoer. Om het betaalbaarder te maken, wil Groen de btw op tickets afschaffen. Treinen en trams moeten net als in Nederland op 100 procent hernieuwbare energie kunnen rijden en De Lijn mag van Groen alleen nog elektrische bussen aanschaffen. Voor een stipter aanbod tot slot kijkt Groen onder meer naar vrije bus- en trambanen, slimme verkeerslichten en forse investeringen in het spoornet.

bron: Belga