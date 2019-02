Europa maakt internationale transacties in euro goedkoper

Internationale transacties in euro’s worden goedkoper. Het Europees Parlement heeft een eerder politiek akkoord daarover met de lidstaten vandaag goedgekeurd. Concreet zal wie in een Europese lidstaat buiten de eurozone geld overschrijft, geld afhaalt aan de bankautomaat of betaalt in euro’s, daar binnenkort even veel kosten voor aangerekend krijgen als bij een binnenlandse betaling in de plaatselijke valuta. De vergoedingen voor grensoverschrijdende betalingen in euro’s zullen door de nieuwe regels zeer laag zijn of soms zelfs helemaal niets kosten. Dat is goed nieuws voor consumenten en bedrijven in niet-eurolanden, die tot nu niet konden profiteren van de eengemaakte betaalmarkt.

Maar de nieuwe Europese verordening betekent ook goed nieuws voor wie reist of winkelt in het buitenland, want hij zal beter op de hoogte moeten worden gebracht van de kosten van het wisselen van valuta.







“Het spreekt voor zich dat mensen in Europa altijd op transparante wijze geldtransacties moeten kunnen uitvoeren, zonder dat ze daarvoor een te grote kost moeten betalen”, reageert Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Deze verordening zal veel ondernemingen én toeristen voordeel bijbrengen.”

bron: Belga