Europa League – Slavia Praag en Racing Genk scoren niet in heenwedstrijd

Racing Genk heeft donderdag 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Slavia Praag in zijn heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League. De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag gespeeld. De Tsjechische ploeg staat los aan kop in de eigen competitie en slikte tot nog toe in de Europa League geen enkel doelpunt op eigen bodem. Met de onzekerheid die heerst rond de toekomst van Alejandro Pozuelo, besloot Clement zonder hem aan de match te beginnen. In zijn plaats kwam Ivan Fiolic in de ploeg. De eerste helft had niet veel te bieden. De thuisploeg eiste de bal op en maakte het Genk moeilijk om aan voetballen te komen. Veel kansen kregen ze zelf echter niet. Aanvoerder Milan Skoda trof de paal en ook Miroslav Stoch kwam tot een niet ongevaarlijk schot. Ook Genk trof de paal, Leandro Trossard wist zich door te zetten op de linkerflank, maar kreeg net niet genoeg curve op de bal.

Met de invalbeurt van Pozuelo in het begin van de tweede helft kreeg de wedstrijd meer animo. De Spanjaard blonk meteen uit met enkele uitstekende passes en zette Casper De Norre alleen voor doelman Ondrej Kolar, de een goede redding in huis had. Ook Mbwana Sammata wist geen vervolg te breiden aan een prachtige lobbal van alweer Pozuelo.

Aan de andere kant wisten de Tsjechen ook nog een aantal kansen bij elkaar te voetballen. Maar Skoda, op voorzet van Vladimir Coufal, en de ingevallen Nederlander Mick van Buren wisten hun kansen niet af te werken.

bron: Belga