Europa League – Genk en Club Brugge aan zet in zestiende finales

Competitieleider Racing Genk en landskampioen Club Brugge treden donderdag aan in de zestiende finales van de Europa League, drie dagen voor hun duel in Jan Breydel op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League. Om 18.55 uur spelen de Limburgers in Tsjechië hun heenwedstrijd tegen Slavia Praag. Blauw-zwart ontvangt om 21 uur Salzburg. Slavia Praag, de Tsjechische vicekampioen, voert net als Genk de vaderlandse competitie aan (met een knappe 52 op 60). Het team van Jindrich Trpisovsky overleefde een zware EL-poule met (groepswinnaar) Zenit Sint-Petersburg, Bordeaux en Kopenhagen. Een doelpunt maken wordt een hele klus voor de Limburgers, want Slavia slikte in haar drie EL-thuismatchen geen enkele goal.

Een voor Genk vervelende ontwikkeling in aanloop naar het Europese duel is de affaire rond Alejandro Pozuelo, die alsnog een vertrek hoopt te forceren. De club maakt zich echter sterk dat er een overeenkomst werd afgesloten waarin de aanvoerder belooft te blijven tot het einde van het seizoen. De Spanjaard reisde mee af naar Praag, het is maar de vraag of Philippe Clement hem zal opstellen.

Het wordt de eerste confrontatie tussen Genk en Slavia Praag. Twee seizoenen geleden botsten de Tsjechen in de play-offronde van de Europa League op Anderlecht, dat tweemaal met 3-0 aan het langste eind trok.

Met de Oostenrijkse kampioen krijgt Club Brugge een te duchten tegenstander voorgeschoteld. Salzburg, vorig seizoen halvefinalist, pakte in een poule met Celtic, zusterploeg Leipzig en Rosenborg het maximum van de punten. Meer nog, Salzburg is dit seizoen maar liefst 31 wedstrijden ongeslagen, terwijl de Bruggelingen de voorbije weken met de punten morsten.

Club Brugge en Salzburg, op weg naar een zesde opeenvolgende landstitel, staan donderdag voor het eerst tegenover elkaar. Recent namen de Oostenrijkers het wel enkele keren op tegen Standard. In 2013 gingen de Rouches tweemaal onderuit (2-1 en 1-3) in de groepsfase van de Europa League. In 2010 schakelde Standard Salzburg uit in de zestiende finales van hetzelfde toernooi (3-2, 0-0).

Na het 2-2 gelijkspel tegen Cercle Brugge telt de landskampioen in de Jupiler Pro League al elf punten achterstand op Racing Genk, dat zondag op bezoek komt. Een zege tegen de Limburgers lijkt dan ook noodzakelijk voor het team van Ivan Leko. “De Europa League is op dit moment het belangrijkste wat er is voor mij. Na de Champions League moeten we verder het imago van Club Brugge en het Belgisch voetbal in Europa verdedigen”, wou de Kroaat woensdag niet op de zaken vooruitlopen.

De terugwedstrijden gaan door op 21 februari.

