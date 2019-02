Davis Cup – Kapitein Johan Van Herck tevreden met “tegenstanders die België aankan”

Johan Van Herck toonde zich een tevreden man na de loting voor de finale van de vernieuwde Davis Cup, die plaatsvindt van 18 tot 24 november in Madrid. België komt uit tegen Colombia en Australië. “We zullen met Australië vertrekken als de twee favorieten tegenover Colombia. Colombia zal ons een lastige match willen bezorgen, maar wij zijn duidelijk favoriet.” “Het is een mooie groep en we zijn ongeduldig om de uitdaging weer aan te gaan” liet Johan van Herck weten, die zelf nog donderdag in Madrid het balletje met Australië in de Belgische poule lootte. “Het zijn twee matchen op onze maat, zelfs al is Australië een heel stevig team. Ze missen misschien kleppers zoals Kyrgios (ATP-66) en Ebden (ATP-45), maar Millman (ATP-37), Thompson (ATP-60) en De Minaur (ATP-27) zijn erg goede spelers. Colombia is een beetje zoals Brazilië. Vanaf ze de kleuren van hun land verdedigen, zijn ze extra gemotiveerd. Ik acht ons favoriet, maar verwacht me aan een lastige wedstrijd.” De best geplaatste Colombiaanse spelers zijn Daniel Elahi Galan (ATP-233) en Santiago Giraldo (ATP-252).

België heeft zich voor deze fase van het toernooi gekwalificeerd door begin deze maand Brazilië te verslaan. Dat zonder gevestigde waarden als David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemmelmans. “Ik heb er vertrouwen in dat David er bij zal zijn. Maar ik heb het met hem het er nog niet over gehad. Ik heb de afgelopen twee weken contact met hem gehad, maar we hebben niet gepraat over de Davis Cup. Zijn situatie is niet makkelijk en ik vond het niet het gepaste moment om het er met hem over te hebben.”

De achttien teams zijn onderverdeeld in zes groepen, bestaande uit drie ploegen. De groepswinnaars en de beste twee tweedes stoten door naar de kwartfinales.

.







bron: Belga