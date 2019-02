Cuba signaleert aankomst van Amerikaanse Special Forces in Caraïben

Cuba heeft naar eigen zeggen vastgesteld dat op verschillende Caraïbische luchthavens in de omgeving van Venezuela Amerikaanse Special Forces zijn gearriveerd. Tussen 6 en 10 februari kwamen er vanuit de VS militaire transportvluchten toe op de Puerto Ricaanse luchthaven Rafael Miranda, de luchtmachtbasis San Isidro in de Dominicaanse Republiek en op andere “strategisch gelegen Caraïbische eilanden”, luidt het in een verklaring van het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De vluchten waren opgestegen vanop Amerikaanse legerbasissen van waaruit de Special Forces en mariniers opereren. Die troepen worden door de VS ingezet voor “geheime operaties, zoals bijvoorbeeld tegen leiders van andere landen”, gaat het verder. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez concludeert hieruit dat de Verenigde Staten “een als humanitaire interventie vermomd militair avontuur in Venezuela” voorbereiden.

In de Venezolaanse politieke crisis schaart het linkse Cuba zich, net zoals Bolivia en Nicaragua, aan de kant van staatsleider Nicolás Maduro. Heel wat andere Latijns-Amerikaanse landen steunen daarentegen de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó en willen dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden in Venezuela.







bron: Belga