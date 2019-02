Club/Genk en Antwerp/Anderlecht kleuren affiche van 26e speeldag

Het zwaartepunt van de 26e speeldag in de hoogste voetbalklasse ligt zondag met de toppers Club Brugge – KRC Genk en Antwerp – RSC Anderlecht. Kampioen Club raakte vorig weekend in de derby tegen Cercle niet verder dan 2-2 en zag leider Genk daardoor weer uitlopen. De Limburgers, die met 2-0 van Standard wonnen, hebben een voorsprong van 11 punten op blauw-zwart. De ploeg van Philippe Clement zakt als autoritaire leider af naar Jan Breydel, al is het afwachten in welke mate de transfersoap rond goudhaantje Pozuelo het vertrouwen binnen de ploeg heeft aangetast.

Alvorens Club en Genk elkaar zondagnamiddag (14u30) treffen, komen ze deze avond allebei nog in actie in de zestiende finales van de Europa League. Club ontvangt RB Salzburg terwijl Genk naar Slavia Praag trekt.







Zowat anderhalf uur nadat in Brugge is afgefloten, begint op de Bosuil de clash tussen Antwerp en Anderlecht. De Great Old leed vorig weekend een verrassende nederlaag bij rode lantaarn Lokeren en liet zo de kans liggen om over Club naar plaats twee te wippen. Laszlo Bölöni zal zijn troepen na die teleurstelling ongetwijfeld op scherp zetten voor de komst van de recordkampioen. Bij paars-wit krijgt ook Fred Rutten de motor voorlopig niet aan de praat maar de ploeg staat voorlopig wel nog (net) in de top zes.

Standard en Lokeren openen speeldag 26 morgenavond (20u30) in Sclessin. De troepen van Glen De Boeck verkleinden vorig weekend de kloof met Waasland-Beveren tot 5 punten maar zijn, met nog vijf wedstrijden te gaan, verplicht tot nieuw stuntwerk tegen de Rouches om de droom op behoud levend te houden. Standard lijkt dan weer vrij zeker van play-off 1 (Anderlecht en Gent volgen op 5 punten) maar Michel Preud’homme zal na het verlies in Genk ongetwijfeld een reactie eisen van zijn spelers.

Zaterdag staan vier duels op het programma. Om 18 uur speelt KV Kortrijk (negende) gastheer voor Charleroi (achtste). Beide ploegen mogen nog hopen op play-off 1. Dat geldt zeker voor STVV, dat zijn vijfde plaats verdedigt op het veld van Zulte Waregem. Tegelijkertijd (20u) ontvangt Oostende Eupen. In het vierde duel van zaterdagavond (20u30) trekt AA Gent naar Waasland-Beveren. De Buffalo’s leden zondagavond een pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Moeskroen en hypothekeerden zo hun kansen voor de top zes. Les Hurlus sluiten de speeldag zondagavond (20u) af met een thuismatch tegen Cercle Brugge.

bron: Belga