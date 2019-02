België ontvangt voor het eerst Wereldbeker cricket

Brussel mag morgen voor het eerst in de geschiedenis de Wereldbekertrofee cricket ontvangen. Dat maakte de Belgische cricketfederatie (BCF) vandaag bekend. De Internationale Cricketbond (ICC) heeft, ter promotie van het WK cricket (30 mei-14 juli) in Engeland en Wales, België als eerste van de 104 aangesloten landen geselecteerd om de trofee voor één dag te ontvangen. Ed Shuttleworth, ontwikkelingsmanager van de sport bij de ICC, was blij de trofee naar België te kunnen brengen. “De ICC erkent de groei van de sport in België en juicht deze toe. We zijn blij op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de BCF.”

De trofee zal in de namiddag een ronde maken door Brussel. Na een bezoek aan het Atomium volgen visites aan de kabinetten van ministers Sven Gatz en Philippe Muyters. Vervolgens zal de trofee tentoongesteld worden aan het Brusselse stadhuis. De laatste halte is het gala van de BCF Awards in Hotel Le Plaza.







Cricket is na voetbal de tweede grootste sport ter wereld. Samen met haar twee regionale federaties, Cricket Vlaanderen (CV) en Cricket Wallonia-Brussels (CWB), zorgt de Belgian Cricket Federation (BCF) voor de promotie en ontwikkeling van de cricketsport in België. In totaal telt het BCF iets meer dan 2.000 cricketspelers.

bron: Belga