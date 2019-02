België in groep D met Australië en Colombia voor finaleweek Davis Cup

De Belgische tennissers werden vandaag in Madrid in een groep met Australië (ITF-9) en Colombia (ITF-18) uitgeloot voor de finaleweek van de Davis Cup. Die vindt van 18 tot 24 november in de Spaanse hoofdstad plaats. Het is de eerste editie van het landenkampioenschap in de nieuwe formule. De duels in Madrid zullen in drie wedstrijden (twee enkel en een dubbel) uitgevochten worden. De zes groepswinnaars en de beste twee tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales. Als de Belgen groep D winnen, ontmoeten ze in de kwartfinale de winnaar van groep F. Dat wordt dan de Verenigde Staten (ITF-6), Italië (ITF-10) of Canada (ITF-14).

Loting:

Groep A: Frankrijk, Servië, Japan

Groep B: Kroatië, Spanje, Rusland

Groep C: Argentinië, Duitsland, Chili

Groep D: België, Australië, Colombia

Groep E: Groot-Brittannië, Kazachstan, Nederland

Groep F: Verenigde Staten, Italië, Canada







bron: Belga