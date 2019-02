Amerikaans Congres zou vandaag stemmen over compromis om nieuwe shutdown te vermijden

Beide kamers van het Amerikaanse Congres zouden vandaag stemmen over het compromis van de Republikeinse en Democratische onderhandelaars over de bouw van een muur aan de grens met Mexico. President Donald Trump liet op Twitter weten dat hij en zijn team zich buigen over de tekst, terwijl de debatten in de Senaat al aan de gang zijn. Met het compromis hopen beide partijen een nieuwe shutdown te vermijden. “Ik bekijk de financieringstekst met mijn team in het Witte Huis”, tweette Trump afgelopen namiddag. Opvallend detail: kort voor het verschijnen van die tweet, postte Trump het bericht “funding bill”. Die tweet is ondertussen weer verdwenen.

De Democraten en Republikeinen kondigden op 12 februari aan dat ze een akkoord hadden bereikt om een nieuwe shutdown te vermijden. De volledige tekst van het akkoord werd volgens CNN kort na middernacht donderdag verspreid, wat een eerste stap was in de richting van een stemming in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Het plan voorziet een financiering van 25 procent van de overheid, waaronder het departement van binnenlandse veiligheid.







Meerderheidsleider in het Huis Steny Hoyer zei gisteren aan de pers dat de stemming hopelijk donderdagavond rond zou zijn. Omdat donderdag ook de begrafenissen van twee voormalige Congresleden op de planning staan, zullen die stemmingen wel niet voor 18.30 uur (00.30 uur vrijdag Belgische tijd) plaatsvinden. Het Congres heeft tot vrijdagavond om de stemming door te voeren.

In het akkoord is niet de 5,7 miljard dollar opgenomen die Trump eiste voor zijn grensmuur. Wel krijgt de president 1,375 miljoen voor de bouw van een hek. De president heeft eerder deze week gezegd dat hij niet tevreden is met dat compromis, maar dat hij niet gelooft dat er een nieuwe shutdown komt. Volgens bronnen binnen het Witte Huis zou dan ook Trump zijn handtekening onder het akkoord willen zetten, meldt CNN.

Vraag is nog of er in het Congres voldoende steun is voor de deal. Volgens The Hill zouden verschillende progressieve Democraten al aangekondigd het hebben tegen te stemmen, uit protest tegen extra middelen voor het grensbeveiligingsagentschap CBP en de federale immigratiepolitie ICE.

Trump brak in januari nog het record van de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis, die 35 dagen duurde. Reden voor die shutdown was de weigering van de Democraten om Trumps muur te financieren.

bron: Belga