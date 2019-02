Alle overwegen krijgen sticker voor hulpdiensten en onderhoud

De 1.429 overwegen in België krijgen vanaf deze zomer een sticker met identificatiegegevens. Er gebeuren vaak ongevallen, en passanten kunnen aan hulpdiensten moeilijk de locatie doorgeven. Elke overweg krijgt daarom een nummer en locatiegegevens om interventies te vereenvoudigen. Een vandaag gepubliceerd jaarrapport van Infrabel toont dat het aantal ongevallen aan overwegen de voorbije jaren is gedaald, maar het aantal slachtoffers niet. De spoorwegbeheerder wil de menselijke tol, in 2018 negen doden en drie zwaargewonden, verder terugdringen.

“Bij een incident aan een overweg is het cruciaal om snel te reageren om een aanrijding te vermijden”, aldus Infrabel. “In de meeste gevallen kunnen de getuigen de exacte locatie niet bepalen voor de hulpdiensten. Zo gaat veel belangrijke tijd verloren.”







Bijna alle overwegen krijgen daarom een rode sticker, die alle nodige gegevens duidelijk toont. Daarop staan het nummer van de spoorweg, het nummer van de overweg, maar ook straatnamen en de gemeente. Met die informatie kan ook de verkeersleiding van Infrabel ingrijpen.

Elke sticker krijgt ook een QR-code, waarop het personeel van Infrabel met een smartphone nodige onderhoudswerken kan melden. Die informatie is niet bedoeld voor gewone passanten. Maar het geeft Infrabel wel bijkomende informatie over de staat van de overwegen in het land.

bron: Belga