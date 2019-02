Opgelet: dit willen vrouwen in bed

Valentijn of niet, vrouwen hebben zo hun behoeftes. En mannen weten helaas niet altijd even goed hoe ze die moeten bevredigen. Of denken het te weten, maar bakken er in feite niets van. Bij deze doen we alle vrouwen een plezier door jullie mannen uit te leggen hoe het dan wel moet.

1. Voorspel is wél belangrijk

Mannen hebben weleens een tent in hun broek nog voordat ze er daadwerkelijk aan beginnen. Het is niet omdat jij er al helemaal klaar voor bent, dat dat ook geldt voor je vriendin. Vrouwen hebben algemeen genomen nood aan wat tijd om ‘op te warmen’. Dat betekent niet dat ze geen zin hebben, het vrouwelijke systeem zit gewoon wat anders in elkaar. Sla tijdens het voorspel vooral de clitoris niet over want dat plekje is cruciaal. Cruciaal.

2. Praten mag, maar zwijgen ook







Wat dirty talk van tijd tot tijd kan iedereen wel appreciëren – dat kan trouwens ook deel uitmaken van het voorspel. Dat wil niet zeggen dat je een hele monoloog hoeft te houden. Je waardering laten blijken is uiteraard altijd welkom want zo is het voor de vrouw ook makkelijker om te weten wat je wel of niet apprecieert. Ellenlange gesprekken houd je beter voor een andere keer.

3. Het moet niet altijd zachtjes zijn

Hiermee bedoelen we niet dat je meteen aan de slag moet met ‘Fifty Shades of Grey’-toestanden. Maar seks moet niet altijd teder en zachtjes zijn. Een tik op de billen kunnen de meeste vrouwen wel waarderen. Of trek eens zachtjes aan haar haar als je achter haar staat. Natuurlijk is dit iets persoonlijk: sommige vrouwen zullen er problemen mee hebben en het is dan ook belangrijk om hierover te praten.

4. Het moet niet altijd gewoontjes zijn

Niets zo leuk als experimenteren in de slaapkamer en toch wagen veel koppels er zich niet aan. De missionarishouding heeft zo z’n voordelen, maar af en toe mag er weleens gevarieerd worden. Seksspeeltjes, spelletjes, andere standjes… Dat betekent trouwens niet dat je vriendin de gewone gang van zaken niet apprecieert, maar wie niet waagt, niet wint. Afwisseling is leuk. Laat daarbij ook ruimte voor spontaniteit en wees niet bang om het heft eens in eigen handen te nemen (dit bedoelen we niet dubbelzinnig).

5. Ook haar orgasme is belangrijk

Seks draait niet alleen om de man. Ook als vrouw wil je je hoogtepunt bereiken. Het is misschien wat veel gevraagd om tegelijk klaar te komen (hoewel, oefening baart kunst), maar laat je partner niet op haar honger zitten. Ofwel probeer je ervoor te zorgen dat ze als eerste klaarkomt, ofwel ga je na jouw orgasme nog gemotiveerd aan de slag. Aan jou de keuze.