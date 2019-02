Na de cronut is nu ook de croiffle een ding

Van de cronut heb je wellicht al gehoord: het is een kruising tussen en croissant en een donut. Maar het was lang wachten op nieuw spectaculair hybridevoedsel. Gelukkig is nu de croiffle geboren. Deze nieuwigheid combineert het beste van een croissant en wafel in één caloriebommetje.

Hybridevoedsel

Toegegeven, soms is hybridevoedsel wat vergezocht. Ooit al gehoord van een sushi croissant? Waarschijnlijk niet. Het mag dan ook niet verbazen dat zo’n combinatie niet succesvol bleek. Maar chocolademerk Godiva heeft wellicht een perfecte combinatie bedacht. Croissants en wafels zijn beide geliefde ontbijtjes, dus combineren lijkt een schot in de roos.

Croiffle







De croiffle bestaat uit een croissant met vulling naar keuze. Je kan uiteraard kiezen voor chocolade, maar ook een omelet met spek behoort tot de mogelijkheden. Eens je croissantje is belegd, wordt hij tussen het wafelijzer gestoken voor een heerlijke krokante touch. Voorlopig kan je de delicatesse enkel kopen in de Godivawinkel in Penn Station in New York. Jammer dus, maar volgens ons kan je de croiffle ook makkelijk thuis namaken.