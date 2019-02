Mandy Moore beschuldigt bekende zanger van misbruik

Actrice en zangeres Mandy Moore beweert dat haar ex-echtgenoot Ryan Adams haar mentaal misbruikt heeft. Nog zes andere vrouwen beschuldigen Adams tevens van machtsmisbruik.

Mandy Moore heeft een boekje opengedaan over countryzanger Ryan Adams (44). Volgens de 34-jarige actrice en zangeres heeft Adams haar mentaal misbruikt tijdens hun relatie. Moore en Adams waren getrouwd van 2009 tot 2016. In die tijd zou Adams haar muziekcarrière beïnvloed en belemmerd hebben. “Hij zei altijd dat ik geen echte muzikant was, omdat ik geen instrument bespeel. Zijn controlerende gedrag belemmerde mij om mijn contacten in de muziekwereld uit te breiden in een voor mij bepalende periode, mijn twintiger jaren,” vertelt ze in de New York Times.

Seksuele diensten







Naast de Amerikaanse zangeres en actrice, die onder meer te zien is in ‘This Is Us’, ‘A Walk to Remember’ en de stem van Rapunzel in ‘Tangled’ vertolkte, zijn er nog zes vrouwen die hem van machtsmisbruik beschuldigen. Zo zou Adams seksuele diensten gevraagd hebben aan jonge, ambitieuze vrouwen, in ruil voor zijn hulp. Deden ze dat niet, dan weigerde hij hen verder te helpen.

Een van die vrouwen was slechts dertien jaar oud toen ze als gitariste een carrière wilde uitbouwen. Zij beweert dat Adams haar destijds seksueel getinte berichten stuurde en tijdens Skypesessies uit de kleren ging.

Uit context gerukt

Adams liet op Twitter weten dat hij niet perfect is, maar dat heel wat aantijgingen overdreven zijn. “Ik ben geen perfecte man, en ik heb vele fouten gemaakt. Aan iedereen die ik ooit gekwetst heb, ook onbedoeld, bied ik mijn onvoorwaardelijke verontschuldigingen aan. Het beeld dat in het artikel van me wordt geschetst, is echter pijnlijk onnauwkeurig. Sommige details zijn uit hun context gerukt, andere zijn overdreven, sommige zaken zijn absoluut fout weergegeven. Ik zou nooit ongepaste berichten sturen naar iemand van wie ik weet dat ze minderjarig is. Punt uit”, klinkt het.