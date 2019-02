Links- of rechtshandig? Daar zit borstvoeding voor iets tussen

Heb jij je weleens afgevraagd waarom je links- of juist rechtshandig bent? Wij in ieder geval wel en een logische verklaring leek er niet te zijn. Een recent onderzoek van de University of Chicago komt nu met een interessante theorie. En die heeft alles met borstvoeding te maken.

Borst of flesje

De studie maakte gebruik van maar liefst 62.129 moeders met kinderen. De opzet was om na te gaan of borstvoeding een rol speelt in het hele proces. Uit de resultaten bleek dat mensen die borstvoeding kregen, meer geneigd waren om rechtshandig te worden. En andersom: zij die het flesje kregen, ontwikkelden zich vaker tot linkshandigen. Ook de duur van de borstvoeding is van belang. Wetenschappers merkten een daling van 9%, 15% en 22% in de linkshandigen als kinderen respectievelijk minder dan een maand, minder dan een halfjaar of langer dan een halfjaar borstvoeding kregen.

Andere factoren







“We vermoeden dat borstvoeding het hersenproces beïnvloedt dat zorgt voor de verankering van de lateralisatie”, aldus hoofdonderzoeker Philippe Hujoel. Hij benadrukt wel dat de studie niet beweert dat dit de enige factor is die bepaalt of iemand links- of rechtshandig is. Tijdens de zwangerschap wordt dat ook al deels genetisch bepaald.