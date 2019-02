IN BEELD. Russische ‘Dubak Challenge’ levert indrukwekkende beelden op

Het is ijzig koud in Rusland, maar dat houdt de Russen niet tegen zich te vermaken. Momenteel gaat de ‘Dubak Challenge’ viraal. Jongeren gooien hierbij kokend water in de lucht dat meteen bevriest.

De challenge ontstond in de Verenigde Staten, maar speelt zich nu vooral af in Rusland. De naam ‘Dubak’ verwijst naar een Russische term voor extreme kou. De temperaturen schommelen er tussen -40 en -50 graden. Voor de uitdaging gooien Russen een kopje kokend water in de lucht, wat meteen een mooie wolk vormt.

Werking







De foto’s verkrijg je alleen met kokend of bijna kokend water in combinatie met stevige vorst, legt klimatoloog Tabeil Uttal uit aan National Geographic. “Wanneer je kokend water in de lucht gooit, vormt het hete druppeltjes,” zegt hij. Omdat het water zo heet is, verdampt het voor het de grond raakt. De damp condenseert door de kou en die druppeltjes bevriezen. Dat vormt een wolk van ijskristallen.

Onder de hashtag #dubak verschenen adembenemende foto’s en video’s.