Astrid Coppens verraadt geslacht van haar baby in Instagrampost

Op Valentijnsdag heeft Astrid Coppens bekend gemaakt dat ze in verwachting is van een meisje. Dat kondigde ze zelf aan op Instagram. Filmmaker en reclameman Bram Coppens is de papa in spé.

“Wij verwachten een meisje. Gelukkige Valentijn”, schrijft Astrid op Instagram. Samen met Bram poseert ze met een roze fopspeen in de mond. Tijdens de kerstvakantie kondigde het koppel al aan dat ze een kindje verwachten. “Beste kerstcadeau ooit”, schreef Astrid toen bij de foto. Het paar is ondertussen al meer dan twee jaar samen. Op 6 december 2016 stapten ze in het huwelijksbootje op een strand op de Turks- en Caicoseilanden.