Annelien Coorevits: “Ik vraag me af waarom goede koppels aan ‘Temptation’ meedoen”

‘Temptation Island’-presentatrice Annelien Coorevits heeft haar twijfels bij de beweegredenen van de koppels die deelnemen aan het populaire verleidingsprogramma, zo legt ze uit in het magazine Beau Monde.

Nog één keer slapen en ‘Temptation Island 2019’ gaat van start. Net zoals bij de afgelopen edities nemen Rick Brandsteder en Annelien Coorevits de presentatie voor hun rekening.







Die laatste licht in het Nederlandse magazine Beau Monde een tipje van de sluier van het nieuwe seizoen. “Het wordt anders, maar verdere details ga ik niet geven, dat zou het verpesten”, klinkt het mysterieus.

Deelnemen voor bekendheid

Het mag niet verbazen dat heel wat koppels zich ook voor deze editie aangeboden hebben. Toch vraagt de 32-jarige ex-Miss België zich af of ze het meer voor de bekendheid doen dan voor de eigenlijke test. “We krijgen elk jaar vrij veel aanmeldingen. Natuurlijk speelt de fame ook een beetje mee. Die kandidaten zijn ook niet dom, ze weten dat ze hier bekender uitkomen en sommigen denken dat die roem hun leven beter maakt – wat ik betwijfel. Ik vraag me wel eens af waarom je hieraan meedoet als je een goede relatie hebt. Maar veel stellen hebben in hun hoofd zitten: als we eenmaal ‘Temptation’ hebben gedaan, kunnen we verder”, vertelt ze.

Schouder om op te huilen

Vorig jaar werden er heel wat hartjes gebroken. Denk maar aan Deborah, die in zak en as zat na de deugnieterij van haar Tim. Op dergelijke moeilijke momenten steekt Annelien de gekwetste kandidaten een riem onder het hart. “Ik vind het mijn taak als presentatrice om nauw betrokken te zijn. Omdat je drie weken lang zo intensief met elkaar optrekt, ga je echt deel uitmaken van het vrouwenteam. En natuurlijk hoop ik dat ze niet gekwetst worden, maar als dat wel gebeurt, probeer ik er echt voor ze te zijn. Vaak blijf ik na de opnames nog even hangen om een babbeltje te maken en ze op hun gemak te stellen. Ik probeer me zo veel mogelijk in te leven, die interesse is nooit fake”, klinkt het.