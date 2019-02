Vakbonden De Lijn dienen stakingsaanzegging in omwille van onvrede over personeelsbeleid

De vakbonden bij De Lijn hebben een stakingsaanzegging ingediend voor alle entiteiten omwille van de onvrede over het personeelsbeleid bij de vervoersmaatschappij. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront woensdagavond. De aanzegging is het gevolg van “de huidige malaise bij De Lijn en de grote verontwaardiging van zovele personeelsleden over het gevoerde personeelsbeleid en gebrek aan respect voor de sociale dialoog”, klinkt het in een brief aan directeur-generaal Roger Kesteloot die vanavond werd verstuurd.

De directie heeft nu drie werkdagen de tijd om de vakbonden bijeen te roepen voor een verzoeningsvergadering, zegt Rita Coeck van ACOD. De vakbonden zullen nadien beslissen over verdere stappen.







bron: Belga