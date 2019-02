Trump hekelt blokkade van hulpgoederen door Maduro

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Venezolaanse staatshoofd Nicolás Maduro bekritiseerd omdat hij Amerikaanse hulpgoederen het land niet binnen laat. Maduro maakt een “vreselijke fout”, zei Trump vandaag in het Witte Huis tijdens een ontmoeting met zijn Colombiaanse collega Iván Duque Márquez.

Al meer dan een week staan er aan de grens tussen Colombia en Venezuela vrachtwagens met levensmiddelen, medicijnen en andere goederen geblokkeerd. Het Venezolaanse leger laat de trucks op bevel van Maduro niet passeren. Hij ziet er een voorwendsel in om militair tussenbeide te komen in Venezuela. Trump sloot vandaag opnieuw een militaire interventie niet uit. We bekijken alle opties, maar praten er niet over, verklaarde hij.

In Venezuela had parlementsvoorzitter Juan Guaidó zich op 23 januari zelfverklaard tot interim-president en daagde Maduro met die stap uit. Tal van landen, waaronder de VS, hebben hem al als de rechtmatige overgangspresident erkend. Maduro kan echter rekenen op de steun van Rusland, China en Turkije en ook Cuba, Bolivia en Nicaragua. Ook het machtige leger schaart zich nog steeds achter hem.







Trump sprak ook opnieuw zijn steun voor Guaidó uit. Hij heeft “groot respect” voor hem.

Bron: Belga