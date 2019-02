Sociale onrust Frankrijk – Twee jaar cel gevorderd voor vroegere Franse bokser Dettinger

Op het proces tegen Christophe Dettinger heeft de procureur woensdag drie jaar cel waarvan één jaar met uitstel en onder voorwaarden, gevorderd. De ex-bokser staat terecht voor ernstige geweldpleging op twee gendarmes naar aanleiding van een betoging van de ‘gele hesjes’ in Parijs. Op het internet ging een video rond waarop te zien is hoe Dettinger twee gendarmes met de vuist sloeg en schopte tijdens een betoging van ‘gele hesjes’ op 5 januari. De twee wetsdienaars waren respectievelijk vijftien dagen en twee dagen arbeidsongeschikt.

De magistraat vorderde ook dat de man in hechtenis blijft. Onder de voorwaarden voor uitstel is er schadeloosstelling van de slachtoffers.

Dettinger was in 2007 en 2008 kampioen van Frankrijk in de klasse lichtzwaargewichten.

Bron: Belga