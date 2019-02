Missie van succesrijke Marsjeep Opportunity zit er op

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA heeft vandaag bevestigd dat de missie van zijn succesrijke Marsrobot Opportunity erop zit. De op 7 juli 2003 gelanceerde robotjeep, in het jargon de MER-B, is op 25 januari 2004 op de Rode Planeet geland. Twintig dagen eerder was zijn broertje Spirit eveneens op onze buurplaneet neergestreken.

Bedoeling was dat de missie negentig dagen zou duren en dat de jeep een kilometer zou afleggen, maar dit draaide ondanks alle moeilijke omstandigheden even anders uit. Pas op 25 mei 2011 nam de NASA afscheid van de Spirit.







Tijdens een gigantische stofstorm over heel Mars viel op 18 juni 2018 het contact met de Opportunity uit. Meer dan duizend pogingen om het te herstellen, de laatste gisteren, leidden tot niets.

“Ik verklaar de missie (van de) Opportunity als beëindigd”, zei vandaag de verantwoordelijke voor wetenschappen bij de NASA, Thomas Zurbuchen, op een persconferentie. “Het is een viering”, zei NASA-hoofd Jim Bridenstine daarop.

Beide zeswielige robotjeeps hebben de kennis over Mars danig bijgespijkerd. Een der belangrijkste, herhaaldelijke, vondsten was, dat er vroeger water op onze buurplaneet is geweest. Wat de kans op levensvatbaarheid vergroot.

De 174 kilo wegende Opportunity heeft meer dan 45 kilometer afgelegd, met als dagrecord 220 meter op 20 maart 2005, en heeft meer dan honderd kraters geëxploreerd. De robotjeep is tot stilstand gekomen in de Perseverance Valley.

Het tuig heeft meer dan 217.000 foto’s doorgestuurd, waaronder vijftien 360 graden panorama’s.

Bron: Belga