Franstalige nieuwszender LN24 begin september van start

De Franstalige nieuwszender LN24 is vanaf 2 september te bekijken, zo is donderdag bekendgemaakt. LN24 is de eerste nieuwsomroep in Franstalig België die de klok rond en zeven dagen op zeven beschikbaar zal zijn. De zender wil ook een radiovergunning krijgen. LN24 werd in oktober vorig jaar al aangekondigd en haalde 4,5 miljoen euro kapitaal op. Naast de drie oprichters – de journalisten Joan Condijts en Martin Buxant en ondernemer Boris Portnoy – komen nog vier partners met geld over de brug. Het gaat om Belfius Insurance, Besix, Gilles Daoust (CEO van Daoust en Title Media) en Ice-Patrimonial, een vennootschap van Ice Watch-CEO Jean-Pierre Lutgen.

bron: Belga