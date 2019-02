Europees akkoord over controversiële hervorming auteursrecht

Er ligt een Europees akkoord over de hervorming van het auteursrecht op tafel, dat het gebruik van (sociale) media moet aanpassen aan het digitale tijdperk. De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten slaagden er woensdagavond in hun onderhandelingen succesvol af te ronden. Over het akkoord is nog niet veel bekend, maar het zou wel het omstreden artikel 13 in stand houden, dat internetplatformen verplicht om de content die door hun gebruikers wordt geüpload, te filteren.

Ook artikel 11 blijft behouden. Dat voert een ‘linktaks’ in die persagentschappen en andere media en uitgevers het recht geeft een vergoeding te vragen wanneer er gelinkt wordt naar hun artikels.

bron: Belga