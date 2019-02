De Lijn Limburg: staking wordt weer aangescherpt

De Limburgse vakbonden van De Lijn gaan morgen opnieuw over tot een volledige staking. Ook tijdens de ochtend- en avondspits moeten reizigers dus rekening houden met zware hinder. De directie van De Lijn roept de Limburgse vakbonden op om de bussen weer normaal te laten rijden. De vakbonden verwachten een grote bereidheid in alle Limburgse stelplaatsen om terug tot een volledige staking over te gaan. Gisteren hebben gesprekken tussen directie en vakbonden in de stelplaats Winterslag plaatsgevonden, maar die gesprekken voldeden niet aan de verwachtingen. “Het is in die mate tegengevallen dat de mensen terug zeggen dat het genoeg is geweest en dat ze opnieuw naar hardere acties willen gaan. We hebben gereden tijdens de spitsuren uit bezorgdheid naar de reizigers toe, maar er is weinig bereidheid bij de chauffeurs om dat te blijven doen”, zegt Stan Reusen, secretaris van ACOD Limburg TBM.

De directie van De Lijn vraagt intussen dat de reizigers opnieuw op hun bus zouden kunnen rekenen, aangezien het sociaal overleg nog volop loopt. Ze vraagt ook tijd om de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt, om te zetten naar de diensten van de chauffeurs, zegt woordvoerster Sonja Loos.







Maar het busverkeer dreigt morgen dus ernstig verstoord te zijn. “We roepen reizigers op om donderdag rekening te houden met hinder. Het is voor ons ook afwachten hoeveel chauffeurs gevolg zullen geven aan de oproep van de vakbonden. We proberen morgen via onze website en de media alle reizigers te informeren over de mogelijke hinder”, besluit Loos.

Donderdag vindt in Hasselt overleg plaats tussen de directie van De Lijn Limburg en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden.

bron: Belga