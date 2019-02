Champions League – Jan Vertonghen leidt Tottenham naar ruime zege tegen Dortmund, Real wint nipt bij Ajax

Real Madrid heeft woensdag, met Thibaut Courtois in doel, met 1-2 gewonnen bij Ajax in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. In Tottenham-Dortmund startten zowel Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij de thuisploeg, als Axel Witsel bij de bezoekers. Het werd 3-0. Een kleine tien minuten voor het einde van de eerste helft pakte Courtois uit met een wereldsave op een schot van Hakim Ziyech, maar twee minuten later ging hij in de fout. Een wervelend Ajax leek op voorsprong te komen met een kopbal van Nicolas Tagliafico, maar de VAR greep voor de eerste keer in de geschiedenis van de Champions League bij een beslissende fase in en keurde af voor buitenspel.

Mindere ploeg of niet, na de rust kwam titelverdediger Real Madrid toch op voorsprong. Na een slalom van Vinicius maakte Karim Benzema (59.) er 0-1 van met een goedgeplaatst schot. Een kwartier voor tijd kwam de verdiende Amsterdamse gelijkmaker. Ziyech schoof een voorzet van David Neres voorbij Courtois. En toch gingen de Madrilenen in het slot nog met de zege aan de haal. Marco Asensio (87.) tikte een afgemeten voorzet van Daniel Carvajal tegen de netten.

In het andere duel van woensdagavond begon Tottenham als de betere ploeg, maar Borussia Dortmund nam al gauw over en was uiteindelijk het gevaarlijkste team van de eerste helft, met onder meer een schot over de grond van Witsel na twintig minuten. Op een doelpunt was het ook in Londen wachten tot net na de rust. Na een prachtige crosspas van Vertonghen, trapte Son Heung-Min (47.) in één tijd de openingstreffer tegen de netten. Vertonghen bekroonde zeven minuten voor affluiten zijn beresterke wedstrijd, voor de gelegenheid als middenvelder op de linkerfklank, met een onhoudbaar schot: 2-0. Drie minuten later deed Fernando Llorente er nog eentje bij.

De terugwedstrijden in zowel Madrid als Dortmund volgen pas op dinsdag 5 maart.

bron: Belga