Victor uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik vind single zijn wel leuk”

In ‘Blind Getrouwd’ werd Line gekoppeld aan de even joviale Victor. De klik was er meteen, al zal nog moeten blijken of het ook meer wordt dan dat.

Victor straalde toen hij Line naar zich toe zag wandelen tijdens hun huwelijk. De 29-jarige office manager was enorm opgelucht dat de experten geen “grijze muis” voor hem hadden uitgekozen. “Mijn grote angst was dat ze een grijze muis voor mij hadden uitgezocht. Iemand die niet lacht, die geen vrolijkheid uitstraalt. Gelukkig was die bezorgdheid niet nodig. Line is helemaal geen triest type. Toen ik Line zag, dacht ik niet: ‘Ik ben meteen verliefd tot over mijn oren!’ Maar ik zag wel iemand met wie ik direct een klik kon hebben”, vertelt hij in TV Familie.

Vrijgezellenleven







Zowel Victor als zijn 29-jarige mandaatassistente uit Antwerpen zijn heel sociaal aangelegd. Dan vraagt een mens zich af hoe het komt dat hij maar geen vriendin kon vinden. “In m’n eigen dorp Arendonk ken ik iederéén. De kans dat ik daar nog de vrouw van m’n leven ontmoet, leek me klein. Bovendien vind ik single zijn wel leuk. Maar nu ben ik klaar om me te settelen. En wie weet is dat echt met Line…”, klinkt het.