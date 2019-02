Hilarisch. Tiener blundert nadat zijn vriendin foto van “zwangerschapstest” stuurt

In de vroege uurtjes een berichtje ontvangen en lezen, kan al eens tot misverstanden leiden. Een Amerikaanse tiener schrok zich dan ook een hoedje toen hij een foto van een thermometer had verward met een zwangerschapstest.

Het was zijn vriendinnetje Vanessa Marie die de foto ’s ochtends naar hem had vestuurd. Haar bijschrift was: “Holy fuck”. De thermometer gaf 100 graden Fahrenheit (38 graden Celcius) aan. De 18-jarige Izaak Torres stuurde in shock meteen een berichtje terug: “Hoe dan? Wtf! Je gebruikt de pil”. Maar niet veel later besefte de tiener dat hij een blunder had begaan. Aan Buzzfeed vertelde Izaak dat hij zich een enorme idioot voelde. Vanessa kon er gelukkig hartelijk om lachen en deelde de berichtjes op Twitter. De tweet ging meteen viraal.