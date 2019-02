Win een duoticket voor Batibouw!

Praktische informatie

Plaats: Brussels Expo – Belgiëplein 1 – 1020 Brussel







Openingsuren en dagen:

Professionele dagen:

– Donderdag 21 februari 2019 van 10u00 tot 18u30

– Vrijdag 22 februari 2019 van 10u00 tot 21u00

Dagen voor particulieren:

– Zaterdag 23 februari tot en met zondag 3 maart 2019 van 10 tot 18u30

– Nocturne op donderdag 28 februari 2019: 10u00 tot 22u00

Over FISA

Fisa maakt deel uit van de DEFICOM-group, die actief is in de communicatie-, media en ontspanningssector. De groep FISA is gespecialiseerd in het organiseren van grote nationale beurzen en evenementen. Het is de missie van FISA om haar bezoekers beleving te brengen voor de vijf zintuigen. FISA is in 2003 gestart met de aankoop van de bekende bouwbeurs BATIBOUW en heeft daarna geleidelijk haar aanbod uitgebreid met de beurzen Cocoon, het Voedingssalon, het Vakantiesalon en het networkingevenement Topontmoetingen. Jaarlijks trekken de FISA-beurzen in totaal zo’n 2.700 exposanten en 700.000 bezoekers naar Brussels Expo.