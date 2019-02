Voor een goede work-lifebalans moet je kiezen

We werken ons te pletter, maar willen tegelijkertijd ook nog sporten en een sociaal leven hebben. Tussendoor hopen we toch ook nog enkele uurtjes te slapen. Volgens Randi Zuckerberg, voormalig market development director van Facebook en ‘zus van’, is dat absoluut niet haalbaar.

Volgens Zuckerberg moeten we drie zaken kiezen uit de vijf grote pijlers in het leven om de work-life balans optimaal te houden: een bloeiende carrière, genoeg slaap, hobby’s, een gezinsleven of een grote vriendenkring. Ze stelde dit dilemma onlangs op voor mensen die met een eigen bedrijf begonnen, al geldt het ook voor iedereen met een intense job.







De stelling werd uitvoerig op het internet gedeeld en de reacties erop waren uiteenlopend. Sommigen bevestigden dat je effectief moet kiezen om dingen te verwezenlijken, anderen opperden dan weer dat je alles kan combineren, door bijvoorbeeld met vrienden te gaan sporten.