Beroep in de kijker: vliegtuigtanker

Piloten en stewards kennen we allemaal, maar heb je al van vliegtuigtankers gehoord? Zonder die mensen stijgt het vliegtuig niet op en kan jij dus niet op vakantie vertrekken. Vliegtuigtankers voorzien het toestel van brandstof en daarbij moeten ze heel strikte regels volgen.

De vliegtuigtanker is verantwoordelijk voor het transport van brandstof, die hij eerst gaat ophalen bij een petroleumbedrijf. Daarmee tankt hij het vliegtuig vol, zodat het kan opstijgen. Het is een job waarin je uiterst zorgvuldig te werk moet gaan. Als vliegtuigtanker moet je strenge veiligheidsregels respecteren voor het transport van ontvlambare materialen. Met een kleine buisleiding koppelt hij zijn vrachtwagen aan het vliegtuig. Daarbij moet de kerosinedruk nauwlettend in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat de tankleidingen ontploffen. De geringste fout kan catastrofaal zijn.

Kerosine







De vliegtuigtanker verliest zijn computer op geen enkel moment uit het oog. Die is verbonden met het distributiecentrum en bevat alle gegevens van het vliegtuig. Maar daar eindigt dit speciale beroep niet. De ‘luchtpompbediende’ beheert ook de voorraden kerosine en het onderhoud van de voertuigen. Hij is ook verantwoordelijk voor de controle van de kerosinekwaliteit. Dat doet hij door een staal te nemen, de kleur te analyseren en erop te letten dat het geen water bevat (omdat dit gevaarlijk kan zijn in volle vlucht bij -50° C).

Welke vaardigheden moet een vliegtuigtanker hebben?

Denk jij dat je alles in huis hebt om vliegtuigtanker te worden? De vliegtuigtanker werkt voor een petroleumbedrijf en is dus een dienstverlener. Voor deze job moet je geen specifiek diploma hebben. Je moet wel bevoegd zijn om gevaarlijke materialen te transporteren. Daarvoor kan je een opleiding volgen bij de VDAB. Verder dien je in het bezit te zijn van een rijbewijs C en spreek je best een mondje Engels om te kunnen communiceren met de crews.

Je moet ook een uitstekende conditie hebben en graag buiten en ’s nachts werken. Deze job vereist stiptheid, concentratie, autonomie en een goede weerstand tegen stress.