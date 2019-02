Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft de overwinning gepakt in de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige, in Hoogstraten. De Nederlander reed even voorbij half cross weg en finishte solo voor Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) en de Nederlander Corné van Kessel (Telenet Fidea Lions). Van der Poel verstevigt ook zijn voorsprong in de tussenstand van de Superprestige. De slotmanche staat volgende week zaterdag op het programma, in Middelkerke.

Bron: Belga