Groen pleit voor andere naam voor Delwaidedok

Groen Antwerpen roept op om de naam voor het Delwaidedok te herzien. Dat bericht De Morgen. Uit nieuw historisch onderzoek blijkt dat de Antwerpse oorlogsburgemeester Leo Delwaide een grotere rol speelde bij de Jodenvervolging dan tot nu toe werd aangenomen. Het onderzoek van Herman Van Goethem, historicus en rector van de Universiteit Antwerpen, leert dat de christendemocratische oorlogsburgemeester Delwaide een “actieve rol” speelde in de organisatie en uitvoering van de Jodendeportaties vanuit Antwerpen in 1942. Tot nu toe werd aangenomen dat hij enkel had toegekeken.

“Als de stad een havendok naar iemand vernoemt, dan is dat een bijzonder grote eer. We moeten ons afvragen of dat nog gepast is voor een oud-burgemeester die volgens historici actief heeft meegewerkt met de nazi’s om Antwerpse Joden te deporteren”, zegt Wouter Van Besien in De Morgen. Hij vindt dat een wetenschappelijke commissie zich over de zaak moet buigen en zal het onderwerp op de agenda van de volgende gemeenteraad zetten.







In het stadsbestuur wordt afwachtend gereageerd. Burgemeester Bart De Wever wilde nog geen commentaar geven. “Als Groen de discussie wil openen op de gemeenteraad, zullen we daar antwoord geven”, klinkt het.

bron: Belga