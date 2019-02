Beker van België volleybal (v) – Oostende steekt bekerwinst op zak na zege tegen Michelbeke

Oostende heeft zondag de Beker van België volleybal voor vrouwenteams veroverd. In de finale in het Antwerpse Sportpaleis haalden de West-Vlamingen het van Michelbeke met 3-1. De setstanden waren 25-21, 19-25, 25-17 en 28-26. Oostende volgt op de erelijst Asterix Beveren op, dat de vorige vijf bekers in de kast mocht zetten. De kustploeg pakte de laatste beker 36 jaar geleden. In totaal wonnen de West-Vlamingen de cup nu al zesmaal, na vroegere zeges in 1971, 1972, 1977, 1982, en 1983. Michelbeke had nog geen beker op het palmares.

Eerder op de dag veroverde Roeselare bij de mannen zijn twaalfde beker, de vierde op rij. De West-Vlamingen rekenden in de eindstrijd af met Aalst in 3-1 (18-25, 25-21, 25-19, 25-15).

Bron: Belga