Amper kwart van Vlaamse proffen is een vrouw

Het merendeel van de professoren van de Vlaamse universiteiten is nog altijd te vaak een man. De laatste paar jaar is het aandeel vrouwen wel gestegen, maar die inhaalbeweging verloopt te traag. Daarom start een groep jonge academici de bewustwordingscampagne “Wetenschap = m+v+x”, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Hoewel de instroom studenten ongeveer gelijk verdeeld is over jongens en meisjes, is slechts 27 procent van de proffen een vrouw. Bij elke stap in de academische carrière neemt het aantal vrouwen gestaag af. Zo blijft het aandeel vrouwen onder doctoraatsstudenten met 46 procent nog min of meer gelijk, maar ligt dat al met 38 procent al een pak lager bij postdoctorale onderzoekers.

Er is verbetering, want in 2010 was slechts 20 procent van de professoren een vrouw. Maar die evolutie gaat te traag, vinden enkele jonge wetenschappers. Ze verenigden zich onder de naam Jonge Academie en lanceren vandaag een campagne, die academici bewust moet maken van de impliciete vooroordelen die er bestaan rond vrouwen in de academische wereld. De huidige rector van de VUB, Caroline Pauwels, is een van de boegbeelden van de campagne.







Bedoeling is dat de campagne tegen de zomer resulteert in een nieuw actieplan voor gendergelijkheid. Elke universiteit stelde vijf jaar geleden al zo’n plan op en dat neemt de Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR) samen met de Jonge Academie nu onder de loep.

bron: Belga