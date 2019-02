Vier bikini wax trends om dit jaar te proberen

Schaamhaar, het is een veelbesproken onderwerp. Kaal, bebost, warrig, netjes, freestyle of in een vormpje: het kan allemaal. En geloof het of niet, maar er zijn ook schaamhaartrends die jaarlijks wisselen. Je kan zelfs je heupen optisch verkleinen. Hoe? Lees gerust verder.

Edgy Mojo

Iedereen z’n schaamstreek ziet er anders uit. Daarom is het ook van belang om naar je lichaamsvormen te kijken tijdens het waxen. Welke vorm flatteert jou het meest? Bij de Edgy Mojo wordt je schaamhaar in een driehoekje gevormd. Dat kan je heupen smaller en je buik platter doen lijken.

Luv Me







Bij het waxen wordt vaak het haar op de schaamlippen en tussen de billen verwijderd. Wat overblijft, is een bosje op de venusheuvel dat helemaal naar jouw wens kan gewaxt worden. Bij de Luv Me komt er dus een hartje tevoorschijn van onder het dons. Klein of groot, aan jou de keuze. Het ziet er alleszins heel schattig uit, zeker voor Valentijn.

Full Moon

Je raadt het wellicht al, maar bij de Full Moon wordt je haar in de vorm van een perfecte cirkel gewaxt. Niet makkelijk en het duurt even, maar dan heb je ook wat. Natuurlijk kan je ook gaan voor een wassende maan als je wat origineler wil zijn!

Glitter gram

Dit is een wel heel speciale trend die zeker niet voor iedereen is weggelegd. Het komt er namelijk op neer dat je een soort tijdelijke glittertattoo op je intieme zone geprint krijgt. En dan in de vorm van een letter. Je kan kiezen voor de eerste letter van je eigen naam of je kan uiteraard ook je partner verrassen met een schitterend cadeautje…