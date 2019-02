Tijgerin Melati gedood door paringspartner in Londense zoo

Er kan niet altijd sprake zijn van liefde op het eerste gezicht. In de Londense zoo werd een vrouwelijke Sumatraanse tijger gedood bij de eerste directe ontmoeting met haar paringspartner.

De 10-jarige tijgerin Melati werd in contact gebracht met de recent aangekomen 7-jarige tijger Asim. De ontmoeting escaleerde na korte tijd. Ondanks pogingen om de vechtende dieren te scheiden, kon Melati enkel nog levenloos geborgen worden.

"Ontroostbaar"







Asim was pas tien dagen eerder in het kader van een Europees kweekprogramma vanuit een Deens safaripark naar de Londense zoo gekomen. Iedereen in Londen Zoo is “ontroostbaar” en “ontzet” over het verlies van de tijgerin, klinkt het in een mededeling van de zoo.

Positieve signalen

“Zoals bij alle grote katachtigen, worden introducties zorgvuldig gepland, ze worden altijd aanzien als erg risicovol.” De dieren werden in aanpalende verblijven gehouden, om ze de kans te geven mekaar te zien, te ruiken en te reageren. Experten van de zoo hadden positieve signalen geobeserveerd en oordeelden dat de tijd rijp was voor een paringsintroductie.