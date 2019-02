De mooiste designerstukken voor een prikje

Designermerken doen ons allemaal dromen. Hoe leuk zou het zijn om zonder zorgen 600 euro neer te tellen voor een paar schoenen? Helaas is dat niet iedereen gegund, maar tegenwoordig kan je online prachtige dupes vinden. Het is niet altijd even makkelijk om die op het spoor te komen, dus wij deden al wat zoekwerk in jouw plaats.

Gucci slippers

Voor het origineel tel je zo’n 500 euro neer, maar je ziet het verschil bijna niet met deze variant van Zara. Het verschil: 470 euro.

Dior Saddle bag







De befaamde Saddle bag van Dior is terug van weggeweest. Tot voor kort kon je ze voor een appel en een ei op de kop tikken, maar eind vorig jaar haalde Dior ze terug van onder het stof. En met succes, want elke modeliefhebber loopt ermee rond. Asos kreeg al heel wat kritiek te verduren voor de dupe, maar daar hoef jij je geen zorgen over te maken.

Helmut Lang sweatshirt

Dit is wellicht niet zo’n bekend model, maar wij zijn er helemaal weg van. Gelukkig kan je bij & Other Stories een soortgelijk exemplaar op de kop tikken.

Balenciaga sock sneakers

De sock sneakers van Balenciaga zie je overal, maar eerlijk: het lijken inderdaad gewoon sokken. En dan is het prijskaartje van 650 euro moeilijk goed te praten. Ga in plaats daarvoor misschien eens voor de Zara sneakers, zonder logo weliswaar.

Réalisation panterrok

Satijnen rokken zijn helemaal in. Vorig jaar vond je ze vrijwel alleen bij het Amerikaanse merk Réalisation, maar nu kan je gewoon de H&M binnenwandelen. Zie jij het verschil?