Vrouw raakt zwaargewond na sprong uit brandend appartement in Duffel

In Duffel is zaterdagnacht brand uitgebroken in een appartement aan de Berkhoevelaan. De bewoonster raakte niet meer tijdig naar buiten en sprong van de tweede verdieping naar beneden. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Haar twee kinderen van 3 en 11 jaar konden zich wel nog via de trappenhal in veiligheid brengen. Zij mochten na controle het ziekenhuis verlaten en worden opgevangen door familie. Het vuur brak uit in een flat op de tweede verdieping, die volledig uitbrandde. De vijf andere appartementen in het gebouw liepen rook- of waterschade op. De bewoners werden opgevangen door familie en vrienden of brachten de rest van de nacht in een hotel door. Een stel is nog op vakantie.

Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. “Het parket stuurt een branddeskundige ter plaatse. In afwachting van zijn onderzoek, mag niemand het appartementsgebouw betreden”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).







bron: Belga