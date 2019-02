Vier Polen omgekomen nadat auto in water terechtkomt in Nederland

In het Noord-Hollandse Obdam zijn vier Polen omgekomen toen hun auto op de Berkmeerdijk in het water belandde. De slachtoffers zijn een 48-jarige vrouw en drie mannen, twee van 21 en een van 20 jaar. Ze werkten bij een bedrijf in Obdam en verbleven op een camping in het dorp Zijdewind in de buurt, maar kwamen daar vrijdagavond niet aan. “Alles wijst op een noodlottig ongeval”, aldus Nederlandse de politie. Het viertal werd zaterdag als vermist opgegeven. De politie is daarna overdag en ’s nachts alle mogelijke routes langsgegaan om de auto en inzittenden te vinden. Agenten vonden de wagen uiteindelijk zondagmiddag in het water.

Hoe lang de auto met de slachtoffers al in het water lag, is onduidelijk. Duikers van de politie hebben nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers maar die zijn niet gevonden.

De politie doet onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Op de Berkmeerdijk in Obdam geraken wel vaker auto’s in het water, waarbij inzittenden verdrinken.

