Twintigtal personen geëvacueerd bij brand in Schaarbeek

In Schaarbeek heeft zondagochtend een brand gewoed in de kelder van een appartementsgebouw in de Kolonel Bourgstraat. Daarbij vielen geen gewonden maar een 20-tal personen moesten tijdelijk geëvacueerd worden. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brandweer kreeg rond 04.00 uur een oproep voor rookontwikkeling en een brandgeur in het acht verdieping tellende gebouw. Ter plekke bleek de trappenhal vol rook te hangen waarop besloten werd de bewoners te evacueren via luchtladders. Om hen in een droge en warme omgeving op te vangen, liet de brandweer een bus van de MIVB ter plaatse komen.

Intussen gingen de brandweerlui op zoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling. Dat bleek een wagen te zijn die in een ondergrondse garagebox vuur had gevat. Het voertuig was relatief snel geblust maar nadien kostte het heel wat tijd om de garage en de rest van het gebouw te ventileren. Pas rond 06.45 kon de brandweer de plaats verlaten, nadat de geëvacueerde bewoners naar hun flats hadden kunnen terugkeren.







De brand in het voertuig werd vermoedelijk veroorzaakt door een technisch probleem.

bron: Belga