Turkije verontwaardigd over Chinese heropvoedingskampen voor Oeigoeren

De Turkse regering heeft van China in scherpe bewoordingen de sluiting van heropvoedingskampen voor Oeigoeren in de westelijke provincie Xinjiang geëist. De gedwongen internering van de moslimminderheid is “een schande voor de mensheid”, verklaarde woordvoerder Hami Aksoy van Buitenlandse Zaken zaterdag. “Het is geen geheim meer dat meer dan een miljoen Oeigoeren willekeurig worden opgepakt, in gevangenissen en concentratiekampen worden gefolterd en aan een politieke hersenspoeling worden onderworpen”. De Oeigoeren zijn een volk van Turkstalige moslims uit het voormalige Oost-Turkestan. Na de machtsovername in 1949 in Peking lijfden de communisten de regio in bij de Volksrepubliek China. Vandaag wordt de autonome regio Xinjiang, ook wel Sinkiang genoemd, vanwege de spanningen tussen Oeigoeren en Han-Chinezen beschouwd als een conflictgebied. De Oeigoeren klagen over gewelddadige onderdrukking en de Chinezen beschuldigen hen van separatisme.

Peking heeft lange tijd het bestaan van heropvoedingskampen voor moslims in Xinjiang ontkend. Maar in oktober werden ze gelegaliseerd door de wet. Daardoor is de opsluiting van verdachten zonder enige vorm van proces toegestaan, net zoals hun “ideologische opvoeding tegen extremisme, psychologische behandeling en gedragscorrecties”. Er zijn geen officiële cijfers, maar volgens onbevestigde berichten worden honderdduizenden leden van de Turkstalige moslimbevolking in interneringskampen vastgehouden. Peking rechtvaardigt zijn aanpak vanwege de extremistische stromingen in Xinjiang en geeft de Oeigoeren de schuld voor bloedige rellen en terroristische aanslagen.

Bron: Belga