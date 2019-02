Taliban doodt minstens 17 Afghaanse soldaten

De radicaal-islamitische taliban hebben bij aanvallen in verschillende Afghaanse provincies binnen de 48 uur minstens 17 manschappen van de Afghaanse strijdkrachten gedood. Minstens drie soldaten sneuvelden bij een aanval op een controlepost in een buitenwijk van de stad Sar-i Pul in de gelijknamige provincie in het noorden. Dat deelden twee provincieraadsleden mee. De aanval maakte zaterdag deel van een plan van de taliban om tegelijkertijd verschillende districten en de provinciehoofdstad aan te pakken. Dat voornemen is echter mislukt. Bij een andere aanval op twee checkpoints in het district Sajad in dezelfde provincie werden vrijdagavond minstens acht politieagenten gedood en vijf anderen verwond. Eerder vrijdagavond kwamen in de provincie Fara in het westen van het land zeven agenten bij een talibanaanval om het leven. Twaalf andere politiemannen werden door de extremisten als gijzelaars meegenomen.

De taliban hebben de afgelopen maanden hun aanvallen op veiligheidstroepen en overheidsinstanties in Afghanistan geïntensiveerd. Afghaanse en Amerikaanse troepen voeren nu steeds meer operaties uit tegen de bevelstructuur van de taliban.







De Amerikaanse regering hoopt dat een vredesakkoord met de taliban zal worden bereikt vóór de Afghaanse presidentsverkiezing van juli. In een belangrijke beleidswijziging hebben de VS afgelopen zomer rechtstreekse gesprekken met de Taliban gevoerd om het 17-jarige conflict in Afghanistan te beëindigen. De laatste gespreksronde eindigde twee weken geleden.

bron: Belga